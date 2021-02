Raúl del Pozo desvela la llamativa frase con la que el rey Juan Carlos ha definido su estado

Una información que ha desmentido el entorno del rey emérito con una imagen de hace 48 horas que varios medios han difundido . Fuentes de la Casa Real han asegurado este lunes a este diario que la información de la periodista Pilar Eyre relativa a un supuesto deterioro de la salud de Juan Carlos I no tienen credibilidad.

En Al Rojo Vivo han contado con el testimonio del periodista Raúl del Pozo, que ha logrado hablar con Juan Carlos en la mañana del lunes después del revuelo sobre su estado de salud.

Antonio García Ferreras ha contactado “con el mejor columnista de España”, que ha narrado cómo ha sido esa charla con el rey.

“Somos de la misma quinta y nos llevamos y ahora como tiene menos amigos y menos novias. He hablado con él y estaba de un maravilloso humor me ha dicho ‘están diciendo poco menos que estoy en la UCI, que me estoy muriendo, desmiéntelo y di que estoy como un oso’”, ha explicado Raúl del Pozo.

El columnista de El Mundo ha afirmado que “las redes están contando noticias que son falsas”.

“A sus 83 está buscando una novia, un trabajo y un piso porque lo tiene jodido todo. Y va a volver pronto porque no hay ninguna ley que lo prohiba. Eso es lo que te puedo decir querido amigo”, ha explicado el periodista, que ha explicado que llamó al rey por la mañana, este no cogió el teléfono y, poco después, le devolvió la llamada.

Sobre su característico sentido del humor, Del Pozo ha señalado que Juan Carlos “se descojonaba de risa” al escuchar lo que se decía en redes de su estado de salud.