DeFodi Images via DeFodi Images via Getty Images Ray Zapata luciendo su medalla de plata.

El atleta olímpico Ray Zapata consiguió el pasado 1 de agosto la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. El gimnasta dominicano, afincado en Lanzarote desde los 10 años, acabó segundo en la final de suelo tras el israelí Artem Dolgopyat.

Este jueves, el atleta español ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha abordado numerosos temas, entre ellos el racismo que ha tenido que vivir a lo largo de su vida o el dinero que ha ganado por su éxito en Tokio.

Zapata ha sido preguntado por si ha sufrido ataques racistas como el que vivió la también atleta y amiga del gimnasta Ana Peleteiro, que contó que le habían gritado ”¡negra de mierda, vete a tu país!”.

El gimnasta, que ha confesado que no le gusta hablar de ello, sí que ha reconocido haber sufrido racismo. “A los que dicen que nos volvamos me gustaría preguntarles qué han hecho ellos por su país. Quizá si ven lo que sí hacemos nosotros piensen: ‘Oye, pues a lo mejor no son tan negros de mierda’”, ha afirmado.

También ha mostrado su preocupación por mensajes como los que habitualmente suelta Vox, que no dudan en vincular delincuencia y violencia con inmigración irregular.

“Sí, me preocupa. Y no solo por Vox. Tengo la sensación de que en las noticias se habla mucho de lo malo y se celebra poco lo bueno. Esos mensajes hacen que la gente sienta miedo; se crea ansiedad. Criminales hay en todos lados; no se debe juzgar a nadie por su procedencia”, ha sentenciado.

Zapata, que ha comentado que cuando se retire se preparará para ser policía, también ha contado lo que supone económicamente ganar una medalla de plata: “Son 48.000 euros y luego te dan una beca de 40.000 durante dos años. Mucha gente pensará que estoy forrado, pero no es así. Te dan una ayuda, pero por el trabajo que ya has hecho, como si te pagaran el sueldo de cuatro años”.