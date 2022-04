La reacción de Anabel Pantoja al saltar del helicóptero en 'Supervivientes' desata los comentarios en Twitter

El presentador, Jorge Javier Vázquez , ha hablado con ella y esta ha confesado que se quería “tirar ya” para poder nadar con Yulen, quien ha saltado justo antes que ella. Sin embargo, antes de su turno el presentador le ha dado comunicado que tendría que esperar por la pausa publicitaria, lo que ha provocado un momento de pánico. “No me quiero quedar sola, dile que me espere por favor”, ha gritado.

Al volver de la pausa la joven no estaba más tranquila. ”¿Quieres una manzanilla hija?”, ha bromeado Jorge Javier. Mientras, ella comprobaba que su compañero no la había esperado para nadar hasta la orilla.

“Para empezar no sé si está Belén o Isa, decirlas que estoy con ellas. A mi familia y a mi gente, a las hermandades de Canarias, Sevilla y Madrid que saben quienes son. A esta productora que no sé cómo cojones han tenido de traerme otra vez, pero se lo dedico a ellos. Por último y escúchame y que me escuchen ellos, a mis padres para que sepan que lo que hicieron merezca la pena y se sientan orgullosos”. Y tras esta dedicatoria ha dado el salto.