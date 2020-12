Los jueces critican la "concepción patrimonial" de los políticos sobre la Justicia

En la misma línea de muestra su colega Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente : “Estamos totalmente en contra. No solamente de esta reforma. También de la anterior por la que se podía elegir el Consejo símplemente por mayoría absoluta. Hace falta un reforma. Pero una que cumpla con las exigencias del grupo de estados contra la corrupción; que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados. Si no se ha renovado el Consejo es porque el sistema está agotado”.

Que el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial no da más de sí también lo afirma, con vehemencia, Jorge Fernández, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. “El Consejo actual responde a unas mayorías de hace siete años y esas no son las de hoy. Claro, los políticos dicen: ‘Con las de hoy a mi me toca otra parte y quiero mi parte’, Y eso pasa porque hay una concepción patrimonial. Ese es el verdadero problema y ha afectado de tal modo a la imagen del órgano constitucional y está tan enraizado en la práctica política española que no hay vuelta atrás. Esto no se soluciona con otro pacto, hay que reformar de raíz el sistema”.

Ninguno de los portavoces consultados es, además, optimista respecto al devenir del CGPJ. “Es que ni siquiera se convocan por parte de las presidentas del Congreso y el Senado las comisiones respectivas para resolver esa renovación. No existe voluntad”, opina Del Barco, juez decana de Madrid, quien critica que la nueva oferta de los partidos de la coalición, dirigida a presionar al PP para aceptar la renovación, va a lo que va: “Si se lee la proposición, lo que quiere quitar son los nombramientos. Lo único que importa, en definitiva, es el control de quién hace los nombramientos [de los vocales judiciales]”.

“Descomposición del sistema”

“Estamos ante un estadio más en este proceso de descomposición del sistema que tenemos de elección de los vocales judiciales del Consejo”, opina con cierta resignación Jorge Fernández, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. “El problema que tenemos es que el Consejo está bloqueado desde hace dos años por una postura básicamente del PP, que ha puesto distintas objeciones para negociar la renovación. Y, frente a ello, hay una reacción del PSOE y de Podemos, primero por la vía de rebajar las mayorías y ahora por esta otra vía y que trata de desbloquear la situación. Pero el desbloqueo llega al absurdo. Porque pretenden bloquear los nombramientos del sistema judicial. Estamos ante un juego absurdo que pone de manifiesto que solamente les interesa controlar el órgano. Y, cuando digo les, me refiero a todos, tanto a los que bloquean como a los que proponen este despropósito”, zanja Fernández.

Desde que el CGPJ se encuentra en funciones, su presidente, Carlos Lesmes, ha reclamado con insistencia a los partidos políticos con representación parlamentaria que procedan a la renovación de ese órgano, aunque no ha tenido éxito. Y sus colegas están cansados.