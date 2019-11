Casado: "Sánchez ha cerrado la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el PP"

“Es evidente que Sánchez ha cerrado la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el PP” Pablo Casado ha anunciado la negativa del Partido Popular a apoyar el preacuerdo de Gobierno sellado este mediodía entre PSOE y Unidas Podemos.

El líder popular ha dado una rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo posterior al 10-N, que se ha visto ‘interrumpido’ por la comparecencia conjunta de Sánchez e Iglesias: “Nosotros no vamos a ser participes de una investidura con la izquierda radical, con los presupuestos ya acordados con Podemos hace un año, y con la interlocución bilateral de la actual Generalitat, instalada en la ilegalidad”.

“En vista de los resultados”, ha declarado, “lo lógico es que Sánchez hubiera asumido responsabilidades. Es urgente es que el PSOE histórico vuelva y que Sánchez se vaya porque es el tapón a cualquier lógica de pactos que desbloqueen la situación en un entorno constitucionalista. Ahora Sánchez debe explicar a la gente cómo va a salir del laberinto en el que él mismo se ha metido”.

Casado ha querido dejar claro el papel que a su juicio ejercerá el PP, “la única alternativa” “Hay que ejercerla -ha proseguido- porque Pedro Sánchez ni nos ha llamado; ha elegido ya. Ahora dice que llamará a las fuerzas políticas para completar su alianza, pero cierra la puerta con estruendo a colaborar con el PP. Nosotros no habíamos cerrado la puerta a seguir colaborando en los 11 pactos de Estado propuestos”. “Si este acuerdo no va bien, que no va a ir bien para los españoles, el PP es la alternativa alejada de los extremismos y de los radicales”, ha insistido.