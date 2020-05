Moreno Bonilla encabeza la protesta por la desescalada de los territorios

El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha asegurado este viernes en Twitter, tras conocerse el mapa de territorios que cambian de fase el próximo lunes en la desescalada por el coronavirus, que pedirá “que se revise esa decisión. El dirigente popular lamenta que Málaga y Granada se queden ancladas en fase 0 [Lee aquí todo lo que puedes hacer en esta fase] y no avancen hacia la fase 1 [Lee aquí todo lo que puedes hacer en esta fase].

Moreno Bonilla ha reprochado al Gobierno que no se haya permitido a Andalucía, como sí ha ocurrido con Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, una desescalada por “distritos sanitarios”. El presidente de Asturias, Adrián Barbón se ha congratulado de que su comunidad pase a la fase 1 de la desescalada. “Estamos a la espera de conocer la orden ministerial que establezca lo que se puede hacer. Es fundamental reforzar la responsabilidad y la prudencia”, ha publicado en Twitter.

El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha pedido prudencia tras conocer que los extremeños pasan a la fase1. “Nadie es mejor que nadie. Los que hemos progresado no somos mejores que los que no. Ya está bien de tonterías. Me escandalizan los que presumen de progresar. Me siento muy cerca de los que no lo han podido hacer. Lo harán pronto. Mi ánimo”, ha publicado el dirigente extremeño, también en la red social.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)