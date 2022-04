Las principales reacciones a la tercera condena al PP por la trama Gürtel: "Ni regeneración ni renovación"

Oscar J.Barroso/AFP7/Europa Press via Getty Images

Una tercera condena al Partido Popular por la trama Gürtel que no ha tardado en recibir reacciones desde el Gobierno de España.

Tras conocerse la sentencia, el PSOE ha criticado en redes sociales lo sucedido y no ha dudado en hacer referencia a la nueva dirección nacional que lidera el todavía presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo .

El nuevo PP con nueva condena. Ya van tres por su relación con Gürtel; y en la misma semana en la que nos enteramos de la estafa de las mascarillas del primo de Almeida y del botín que se llevaron los comisionistas en Madrid. No es el nuevo PP, es el PP de siempre.

“En este caso, no sé en qué ha consentido la sentencia. Pero desde luego, todo lo que tenga que ver con la trama Gürtel, me espanta. Todo lo que se judicialice, me parece bien. Eso sí, que se haga rápidamente. Hablamos de hechos que pasaron hace más de una década”, ha señalado.