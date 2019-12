Un 'Clásico' entre barricadas y pinchazo independentista

3/5

Aquesta 2a fase estava reforçada amb una gran acció que per l'actuació policial no ha estat reeixida. Tsunami no posa excuses. Epic fail? Tsunami no ho creu. La gent no ha fallat i segueix tenint clar que això continua mentre no hi hagi autodeterminació, drets i llibertat. pic.twitter.com/wnFjvWwpdT