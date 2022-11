El Real Madrid se pasea ante el Celtic (5-1) y pasa a octavos como primero de grupo

Soccrates Images via Getty Images

El partido comenzó igualado, con ocasiones en las dos áreas, pero pronto marcó distancia el Madrid con un tanto de penalti de Modric en el 5′. No se vino abajo el cuadro escocés, que dio algún susto a Courtois antes de que Rodrygo pusiera el 2-0 en el 20′, también desde los once metros tras pasar por el VAR. No fue el último penalti de una loca primera parte, ya que en el minuto 34 el Celtic también dispuso del suyo, que hubiera apretado algo el marcador, pero Courtois se impuso a Juranovic con una gran estirada. Sin más acierto de cara a la portería, se llegó al descanso con el primer puesto en el bolsillo madridista.