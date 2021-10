Se reaviva el debate del Brexit: ¿qué está pasando?

Uno de los aspectos más polémicos del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea acaba de revivir y ha desatado las críticas contra el Gobierno “Tory” por “romper” un acuerdo ya celebrado.

En un discurso pronunciado en Lisboa este martes, el ministro británico para el Brexit, David Frost, señaló que el Reino Unido está preparado para suspender el Protocolo de Irlanda del Norte si es necesario. Se trata de un acuerdo que rige el comercio a través del Mar de Irlanda desde que se produjo el Brexit, suscrito por el Reino Unido y la Unión Europea (UE) en 2019.

Negociado como parte del Acuerdo de Retirada, el protocolo fue la forma en que ambas partes superaron el principal escollo en las conversaciones del Brexit: la frontera terrestre que divide Irlanda del Sur (que está en la UE) e Irlanda del Norte (que no lo está).

Frost comunicó a los líderes de la UE que el acuerdo no está funcionando y afirmó que el Reino Unido está preparado para ejecutar el artículo 16 del protocolo –que permite a cualquiera de las partes anular partes sustanciales del acuerdo– si no logran un cambio fundamental. Frost argumentó que el acuerdo fue “redactado con prisas extremas en un momento de gran incertidumbre”, pese a que el referéndum del Brexit se había celebrado más de dos años atrás.

El gobierno del Reino Unido teme que el protocolo existente esté debilitando el proceso de paz que se suponía que debía proteger. Frost ha afirmado que el protocolo ha “destrozado” el equilibrio entre las comunidades unionistas y nacionalistas en Irlanda del Norte.

En respuesta, la UE parece dispuesta a ofrecer este miércoles un nuevo acuerdo de Brexit para Irlanda del Norte.

Los críticos no han podido evitar señalar que este protocolo fue aplaudido como un triunfo por el gobierno de Boris Johnson, y el propio primer ministro lo calificó como un “gran acuerdo” para Irlanda del Norte cuando se firmó.

El exjefe de gabinete de Theresa May, Gavin Barwell, que formaba parte del equipo negociador de su gobierno cuando no se alcanzó el acuerdo de Brexit en Westminster, ha declarado: “Esto es David Frost en estado puro, destrozando el acuerdo que él mismo negoció y aclamó como un triunfo, a pesar de que muchos, entre los que me incluyo, advertimos que era un fracaso”.