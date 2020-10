12 recetas para preparar con castañas (y no todas son dulces)

View this post on Instagram

PURE DE CASTAÑAS Lejos la mejor versión! Gracias @piliivovich Por enseñarnos esta receta y por tu excelente video de cómo pelarlas (el video está en su Instagram!) INGREDIENTES 1230 g agua 600 g de castañas peladas 300 g de azúcar Preparación 1. Ponga en el vaso 1000 g de agua. Coloque en el Varoma las castañas peladas y programe 40 min/Varoma/vel 1. Reserve. 2. Elimine el agua del vaso. Coloque en el vaso los 230 g agua restantes, el azúcar y caliente 10 min/100°C/Vel 1. En este paso puedes agregar una cáscara de naranja o una ramita de canela. A mí me gusta sin nada (se come el sabor de la castaña). 3. Luego agregue al vaso las castañas junto con el almíbar y cocine 30 min/100°C/ vel 1. Luego programe 10 seg/vel 5. 4. Listo para disfrutar. Sugerencias • Si te queda alguna cáscara pegada al pelar las castañas (paso 1) no te preocupes cuando las saques del Varoma y estén aún calientes,saldrán muy fácil.