25 recetas de tarta de queso para hacer en casa

No falla. La tarta de queso es un básico. Hasta aquellos que no son muy fans del queso no se resisten a probar una buena cheesecake.

No hay carta de restaurante que no la ofrezca ni pastelerías donde no se venden. Están en todas partes y también podrían estar en tu cocina. Hacer una tarta de queso no es difícil, sobre todo porque no hay una única receta, así que es fácil encontrar alguna que se adapte a nuestro nivel de chef.

En Cookpad se pueden encontrar más de 3.000 variantes, pero como no hay tiempo para hacerlas todas, aquí recopilamos una selección de 25. ¿A qué esperas a probar?