Rechazo unánime por una entrevista televisiva al alcalde condenado en el 'caso Nevenka'

i´La polémica está servida. La entrevista que esta noche ha realizado Castilla y León Televisión al exalcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, condenado por acosar sexualmente a la exconcejala Nevenka Fernández, primera mujer en España en denunciar públicamente este tipo de acoso hace 20 años, ha desatado la indignación y el rechazo unánime en las redes sociales.

En la entrevista, el exalcalde se ha negado a pedir perdón a Nevenka, ha asegurado que no se arrepiente de nada porque su condena fue “absolutamente injusta” y se ha declarado “inocente”.

A pesar de la emisión, la cadena ha señalado que Castilla y León Televisión ha estado y está al lado de las víctimas de cualquier tipo de violencia y en especial con las que sufren acoso sexual.

El entrevistador, Ismael Álvarez, aseguró al comienzo de la entrevista que ésta tenía un “especial interés informativo” tras el documental sobre el caso Nevenka de Netflix y explicó que la única condición impuesta por el exalcalde para romper su silencio era que fuera en directo.

Indignación y condena en redes

Solo el anuncio de la misma desató las críticas en redes. Entre los comentarios que la han considerado fuera de lugar se encuentra Adriana Lastra, vicesecretaria General del PSOE, quien a través de su perfil de Twitter, ha escrito: “Para Castilla y León Televisión es Cuestión de Prioridades darle voz a un acosador condenado. No a Nevenka, ni a su abogado, o a las asociaciones de mujeres que la apoyaron. No, a su acosador. Es inadmisible. No tenéis vergüenza”.