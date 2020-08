La sincera recomendación de Salvador Illa a un periodista: "Es lo mejor que puede hacer"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que, en la reunión celebrada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha acordado prohibir fumar en los espacios públicos si no se mantiene la distancia de dos metros, así como el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas.

Una periodista se ha interesado por cómo se va a regular el que no se pueda fumar en las terrazas. Illa ha sido claro: “Lo mejor es no fumar, por razones obvias de salud pública. No lo he dicho, pero es lo mejor para la salud de una persona”.

“Se ha adoptado esta medida y las comunidades que no la hayan hecho aún van a tener que transponer su normativa a que no se puede fumar en espacios públicos a no ser que se pueda mantener la distancia de dos metros”, ha añadido.

El ministro ha incidido en que lo mejor es dejar de fumar: “Si quieren voy más allá, lo mejor es que no fumen. Nunca. En la vía pública lo mejor es no fumar, pero mi petición explicita es que no se pueda fumar si no se puede respetar la distancia de dos metros”.

Otro periodista ha vuelto a insistir en esta prohibición. De nuevo, le ha aconsejado que lo mejor es no fumar: “La medida que hemos adoptado es la correcta. Si no se puede mantener la distancia de dos metros está prohibido fumar en espacios públicos. Si a mí me pregunta usted, le digo que no fume nunca, ni en espacio público ni en su casa. Es lo mejor que puede hacer”.