Recomendaciones respecto al coronavirus. Aquí te quería ver

Este artículo también está disponible en catalán.

Por un lado estamos pagando las consecuencias de las decisiones politicoeconómicas (quizás sanitarias) de las autoridades y, por otro, las del comportamiento de la población de quince días antes. Dentro de dos semanas vamos a pagar lo que se está haciendo ahora.

Sorprende que en Cataluña hagan cerrar los cines y los teatros pero no las discotecas, eso que ahora llaman «ocio nocturno». Es raro porque parecen hechas de propio intento para contagiar y contagiarse. La distancia física tiende a cero; el lavado de manos en aseos abarrotados también; las mascarillas son un oxímoron. Curiosamente, aunque pronto se iniciará el curso, no se habla de escuelas e institutos y a pesar de que en países vecinos como Portugal o Grecia hacían ya turno de mañana y tarde antes de la pandemia, aquí ni se mencionan; claro que dos turnos obligarían a contratar a más profesorado y PAS.

Hace más o menos una semana, el viernes 17 de julio, las autoridades catalanas «recomendaron» moverse y salir de casa lo menos posible, y no ir a las segundas residencias. Los atascos en los peajes ese mismo viernes fueron de campeonato y después del fin de semana sólo había regresado un tercio de los coches.

Recomendar —que apela a la responsabilidad ciudadana y a la de cada persona— ocasiona que seas ama y señora de tus actos y decisiones. ¿Entra dentro de un aceptable y prudente «salir de casa lo menos posible» ir al club a nadar al aire libre aún tomando todas las medidas de seguridad tanto allí como en el bus? Aquí te quería ver; tanto quejarte de que no quieres que te prohíban nada, de que no es necesario, de que tú ya eres consciente de la situación y lo suficientemente responsable y ahora no sabes qué hacer. Tenía que ir a la aireada Llançà a pasar unos días pero con gran pesadumbre me quedé en Barcelona.

¿Qué haré la próxima vez? No lo sé. Por un lado actúa el perverso: «si todo el mundo lo hace por qué yo no...», que rige y regía para mal tantas actuaciones; por otro, el tramposo: «es que mi hermano cumple setenta años y eso sólo pasa una vez en la vida...», cada día hay aniversarios, hechos, situaciones, que no se repetirán nunca más; o el de la aznariana y falsa libertad: «a mí nadie me dice lo que tengo que hacer o no...».