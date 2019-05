"Rectificar": Díaz Ayuso se ve "10" sobre "10" presidiendo Madrid y Rocío Monasterio le advierte

“Ahora mismo de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas”. La candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado segura este lunes de que será la próxima presidenta de la Comunidad, aunque ha asegurado que no ha comenzado a negociar todavía con Ciudadanos y Vox.

Después de que las elecciones de este domingo situasen al PP como segunda fuerza en la Comunidad con 30 escaños, pero con opciones de gobernar gracias a la suma de la derecha, Díaz Ayuso ha dado por hecho que será la próxima presidenta regional.

“Todavía no hemos hablado, a lo largo del día me pondré en contacto con ellos. Ayer hablé con Gabilondo, es el que sacó más escaños”, ha explicado sobre los contactos con Ciudadanos y Vox, necesarios para formar un Ejecutivo en la Comunidad. “Todo lo que nos une será lo que nos haga forjar un Gobierno”, ha añadido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

“Sin estigmas ni insultos”

En este contexto, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha advertido al PP de que no le queda más remedio que “hacer todos los esfuerzos para sentarse en una mesa sin estigmas y sin insultos” con su partido para poder gobernar esta región.

En declaraciones en Radio Inter, Monasterio ha señalado que Vox tiene la “disponibilidad” se sentarse en una mesa, “igual que en Andalucía, donde siempre lo ha demostrado así”.

“Se habrán dado cuenta de que no pueden gobernar si no tienen a Vox. Tendrán que rectificar en sus posiciones respecto a Vox”, ha añadido.

“Rápidas” negociaciones

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha confirmado que este mismo lunes se pondrá “en contacto” con la aspirante del PP, Isabel Díaz Ayuso, con vistas a abrir unas “rápidas” negociaciones que les lleven a acordar “cuanto antes” un Gobierno de coalición.

En su primera entrevista tras las elecciones autonómicas, concedida a RNE, Aguado ha asegurado que su objetivo “no era el sorpaso” al PP, sino “gobernar” y evitar que lo hicieran las fuerzas de izquierda, y ha dicho estar “muy orgulloso” de haberlo conseguido pese al “batacazo” del PP, que ha pasado de tener 48 a 30 diputados en la Asamblea de Madrid.

“El objetivo es gobernar, que los madrileños nos vean gobernando”, ha comentado esta mañana Aguado, que ha reiterado que espera impulsar sin demoras una coalición con el PP en la que Ciudadanos tendría presencia en el Ejecutivo regional.

La candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, podría gobernar la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox, que han logrado 26 y 12 escaños, respectivamente.