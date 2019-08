¿Recuerdas a este concursante de 'Pasapalabra'? Tiene un plan para 'resucitar' a 'Los Lobos' de 'Boom'

Manuel Romero se convirtió en 2004 en la primera persona en ganar un premio de más de un millón de euros (1.023.000 euros) en un concurso de televisión en España. Este andaluz de 46 años lo hizo al acertar todas las respuestas del rosco final de Pasapalabra (Telecinco).

La trayectoria televisiva de Romero está lejos de quedarse en el programa que presentaba en su día Silvia Jato. También ha participado, entre otros muchos, en Saber y ganar, el programa de La 2 que conduce Jordi Hurtado. En este ha conseguido ser uno de los pocos participantes en alcanzar la cifra de las 100 entregas.

En total, durante toda su vida ha pasado por más de una veintena de concursos, hecho que le está complicando la vuelta a nuevos formatos como Boom, tal y como explica en una entrevista concedida a El Confidencial.

“Cuando uno ha estado en un concurso y le ha ido bien es mucho más complicado que te llamen. Las productoras y las cadenas suelen querer a gente nueva. Es muy difícil, sobre todo entre las privadas, que el concursante de uno aparezca en otro de la competencia”, ha afirmado.

A pesar de esta posible censura, Romero tiene el reto de participar en Boom, el programa de Juanra Bonet, y convertirse en una nueva versión de Los Lobos, aunque de momento el formato no le ha respondido: “Les escribí hace unos tres años, pero no me han llamado todavía. No sé qué pasará... Tengo ya un equipo formado con gente que ha pasado por Saber y ganar”.