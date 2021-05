Recupera una mítica frase de Rajoy para responder a una simple pregunta y conquista Twitter

Vicario ha recibido más de 1.000 compartidos y 4.000 me gusta en las pocas horas que lleva la publicación en la red social.

El expresidente del PP ha sido protagonista recientemente al aparecer en el documental que emitió Cuatro sobre el 15-M. En él, Rajoy contestó al líder de Vox, Santiago Abascal, y le dejó una frase lapidaria.

“No me gustan los partidos que están en los extremos, pero los respeto absolutamente. Creo que el PP va a recuperar esos votos y del resto no tengo nada que decir, no me voy a poner a discutir a estas alturas de mi vida. Algo hemos hecho algunos por España, a ver qué hacen otros”, afirmó.