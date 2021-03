Recuperación económica, todos juntos y a la vez

Un año después del inicio de la pandemia en nuestro país y en el resto del mundo, nadie duda en España que ha habido dos cuestiones elementales para que esta crisis no recaiga, de nuevo, sobre los más débiles. La primera, la efectividad de las primeras medidas para proteger a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas, con instrumentos como los ERTE , las prestaciones por cese de actividad o las líneas de avales del ICO con las que se ha garantizado la solvencia de las empresas y sostenido el empleo. La segunda, la voluntad inquebrantable del Gobierno de España y del presidente Pedro Sánchez para no dejar a nadie atrás con estas y otras muchas medidas.

España no puede avanzar hacia la recuperación si deja atrás sectores de nuestra actividad que son fundamentales para nuestro modelo productivo y para la generación de actividad económica y de empleo. El Gobierno es consciente de ello y ha demostrado un compromiso firme con no dejar a ningún sector económico por el camino porque eso significaría estar dejando atrás a miles de ciudadanos. Es lo primero que ha garantizado con hechos, no con palabras, que no va a hacer jamás. De esta crisis saldremos todos juntos y a la vez.