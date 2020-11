Recuperan este tuit de Javier Maroto de 2011 que él ya ha borrado

El portavoz del PP en el Senado escribió el 4 de noviembre de 2011 , cuando era alcalde de Vitoria, el siguiente mensaje: “Primer debate de impuestos municipales sin excluir a nadie. He aceptado propuestas de PNV, PSE y Bildu. Hay que buscar consenso con TODOS”.

“No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie. Y creo que eso es bueno. Ojalá sucediese en más foros. Ojalá cundiese el ejemplo”, le dijo Maroto. El periódico El Plural compartió en febrero del 2019 la página de El Mundo con estas declaraciones.

El pasado martes en el Senado, Maroto criticó la actitud del PSOE aludiendo a unas palabras del vicepresidente Pablo Iglesias: “Nunca antes una votación ha servido para introducir a Bildu en la dirección del Estado”.

“Cualquier persona del PP, ayer, hoy y mañana, puede decir que Bildu representa lo peor de la política española, y usted no puede insinuarlo hoy, porque, si lo hiciera, perdería el presupuesto, el Gobierno y hasta el colchón de la Moncloa”, añadió.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, también acusó este lunes a Pedro Sánchez, de no tener “ningún tipo de moral” cuando dice que “solo le importan las siglas del Presupuesto” y no Bildu. El dirigente conservador aseguró que “el fin no justifica los socios” y dijo que al presidente del Gobierno solo le interesan “las siglas de la permanencia el poder”.

Según el líder del PP, Sánchez al asegurar que “solo le importan las siglas de los PGE” quiere decir que “solo le importa la permanencia en el poder”. Por eso, Casado subrayó que “claro qué es importante” a quién se elige de socios para “llegar a ese fin”.

Además, afirmó que él no comparte que los escaños de Bildu sean “tan válidos” como los de los demás grupos porque “no condena 850 asesinatos y encima dice que quiere venir a Madrid a tumbar el régimen”. “Es algo que Sánchez va a llevar en su haber durante toda su carrera política”, avisó.