Reddit borra el mayor foro pro-Trump y Twitch suspende temporalmente su cuenta oficial

Doble golpe para la campaña digital de Donald Trump. El agregador de noticias Reddit (la séptima página más visitada de Estados Unidos) ha borrado el subforo de "r/The_Donald", dedicado a compartir información, desinformación, memes y teorías conspiratorias favorables al presidente estadounidense. Minutos después, la página de streamings Twitch comunicaba que suspende temporalmente la cuenta de Donald Trump por incitación al odio.

La desaparición definitiva de "r/The_Donald" forma parte de un nuevo impulso de Reddit para asegurarse de que el contenido que los usuarios comparten en su plataforma cumple las normas de la página, actualizadas recientemente. La comunidad de "r/The_Donald" se creó en 2015 para impulsar la candidatura del candidato a la Casa Blanca, aunque no guarda relación directa con el presidente.

Desde la creación de esta comunidad no han sido pocas las quejas sobre su contenido, especialmente durante momentos como las protestas supremacistas de Charlotesville. Esta comunidad ya se encontraba desde hace un año “en cuarentena”, término utilizado por Reddit para catalogar ciertas comunidades “tóxicas” en las que no permite publicidad, no muestra en resultados de búsqueda y que intenta promocionar lo menos posible, pero manteniéndolas abiertas a los usuarios.