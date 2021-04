Reencontrémonos en Madrid

El candidato del PSOE en las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo es consciente de ello, pero no por ello se aleja de ese camino, que es su forma de estar y de ser, no solo en la política, sino también en la vida. Tiene la virtud de serenar ánimos y amainar tempestades, tiene la experiencia, la capacidad y el tesón de quien no se arruga ante las dificultades, ni grita para que se le escuche más que a los demás. No lo necesita. Conoce el valor de cada palabra y también que su fortaleza no radica en cuan alta la pronuncies, sino en quién, cuándo y por qué lo hace en cada momento. Escúchenle, sus palabras no caen nunca en ningún baúl de objetos perdidos, ni propuestas olvidadas, es lo que piensa, lo que cree, lo que defiende y lo que hará a partir del 4 de mayo si es el presidente de la Comunidad de Madrid.

Por eso y por otras muchas razones, Gabilondo es más necesario que nunca, porque tiene ideas y propuestas para cambiar las tendencias de un Madrid que debería ser vanguardia y ejemplo para el conjunto del país. En cambio, la Comunidad solo es recordada por más de dos décadas de corrupción, transfuguismo y recortes en los servicios públicos.

La gestión de la covid 19 ha demostrado en todo el mundo que sin salud no hay economía y que no habrá recuperación social y económica sin recuperación sanitaria. Por eso, se necesita en Madrid a una persona como Ángel Gabilondo, que lidere con sentido común la respuesta a la crisis frente al descontrol, la fiesta y el todo vale que se han apoderado de las calles con un Gobierno que vive de espaldas a la pandemia como si no fuera con ellos, pese a ser Madrid quien registra los peores datos epidemiológicos, la mayor tasa de letalidad del virus en España y una de las mayores en la Unión Europea.