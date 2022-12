¿Reencuentro en 'los Leones'?

ANDRES BALLESTEROS via Getty Images

ANDRES BALLESTEROS via Getty Images

Más allá de la habitual liturgia política y mediática en cada aniversario de la Carta Magna, que consiste básicamente en preguntarse por la salud del texto de 1978 y la idoneidad de reformarlo o no, este año los focos también estarán puestos en el posible reencuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, después de que todo saltara por los aires en el marco de la negociación para renovar el Poder Judicial.

Los cumpleaños de la Constitución son tradicionales por las conversaciones informales tanto entre dirigentes políticos como con periodistas. Este año, además, la Presidencia del Congreso volverá a abrir el Salón de Pasos Perdidos, donde los representantes de las más altas instituciones del Estado se apelotonan. Y es ahí donde podría producirse, o no, el saludo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo . Ambos se vieron en el Senado hace dos semanas, en la sesión de control, pero ninguno se movió de su escaño.

Es la primera vez que Feijóo acude al día de la Constitución como jefe de la oposición y no como presidente de Galicia. Y lo hace en un momento de nervios crecientes en sus filas, con el PP bajando en las encuestas hasta el punto de que podría no sumar con Santiago Abascal mayoría absoluta. “El PP no levanta cabeza”, publicó este mismo fin de semana un periódico conservador, haciéndose eco de los sondeos. Según el de la Cadena SER y El País, el PSOE se acerca a los resultados de las generales de 2018 a las puertas del año electoral.