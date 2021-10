Twitter (The Real Ibanka)

A esto se le puede llamar solventar una (gran) pifia en una conversación de WhatsApp con una matrícula de honor.

La tuitera The Real Ibanka ha compartido en su perfil de la red social del pajarito cómo ha salido del error que le llevó a reenviar un audio a la misma conversación. Lo ha hecho por la puerta grande.

La joven, que pretendía reenviar ese audio de dos segundos, a otro contacto se equivocó y se lo mandó a la misma persona. Para evitar que se molestara o que se diera cuenta, lo disimuló al instante con dos mensajes.

“No puedo escuchar este. No me suena”, afirmó la joven usuaria. De nuevo, la otra persona le volvió a enviar el audio, pensando que no lo había grabado bien.