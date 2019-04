Reflexión a golpe de tambor y trampantojo

Alberto Manuel Urosa Toledano via Getty Images

Alberto Manuel Urosa Toledano via Getty Images Congreso de los Diputados.

El día anterior a las votaciones es, legalmente, ‘jornada de reflexión’, una cosa sin duda muy interesante en un país en el que eso, reflexionar, pensar, ensimismarse en las ideas, filosofar, suele ser motivo de burla y desdén; y algo que se mira de reojo y con desconfianza. Así pues, durante 24 horas cesan técnicamente, o legalmente, hablando (y escribiendo) los actos de campaña. Prohibición de pedir el voto para fulano o mengano, prohibición de publicidad política, prohibición de mítines… y naturalmente, y esto rige durante toda la campaña, de ‘inauguraciones’ y primeras, segundas o terceras piedras.

Pero las cosas no son tan fáciles; y además “hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”, como decía Don Hilarión en la Verbena de la Paloma. Las redes sociales y la ‘nube’ trampean esta prohibición. Solo con encender el móvil, la tableta o el ordenador, tenemos a golpe de clic, sea con ratón o directamente con el dedo, la zarabanda con toda su crudeza. Y es que las leyes quedan pronto desfasadas. Todavía se piensa en modo era del papel, los carteles pegados en las paredes a brocha, los anuncios en prensa, radio y televisión ‘tradicionales’… Incluso las universidades, que supuestamente son la luz que ilumina el camino hacia el futuro, siguiendo con la metáfora, utilizan la bombilla de Edison y no las leds. Por ejemplo, en una liga de debates la pregunta formulada fue si la Universidad tal está preparada, o no, “para el siglo XXI”. Error. Hay ámbitos de conocimiento, casi todos, en que el horizonte es el año siguiente.

Tenemos pues que los tiempos de las fake news, o sea, de las trolas de toda la vida, de la intoxicación, de la manipulación de las noticias, se cuela a través de las redes sociales y de ese gran congelador que es el universo digital. Los partidos, pero sobre todo los militantes fanáticos, aprovechan las últimas horas antes del voto para martillear los cerebros de los lectores, o mejor, ‘visualizadores’, de sus arrebatos en tuiter, Instagram, wassap… Todo el mundo canalla rellena de odio precocinado esas horas que en principio deberían ser un oasis de tranquilidad para aclarar las ideas, contrastar las ofertas, analizar los pros y los contras de las distintas alternativas, sin opresiones exteriores. Este es el sentido, y el objeto. Lo mismo que las cabinas acortinadas donde el ciudadano puede elegir, sin testigos ni amenazas, incluso gestuales, la opción que ha elegido quizás en el último segundo. La ley trata de garantizar que el voto sea, efectivamente libre y secreto. Que represente, de verdad, la voluntad soberana del elector.

Pero cualquier reflexión sobre este tema, elegir a los gobernantes, sean concejales o senadores, alcaldes o presidentes del Gobierno, diputados o parlamentarios en Estrasburgo, tiene que partir de dos circunstancias: que haya habido programas y que estos se hayan expuesto y entendido, en línea con el espíritu de Jefferson; y que en los debates y en los mítines haya habido argumentos, se hayan dado razones y se hayan expuesto datos veraces. Sin razonamientos difícilmente puede haber reflexión. Los discursos tradicionales, se han ido sustituyendo, empujados por el modelo paticorto de tuiter o los wassap, por frases. Y a veces ni eso, por dos o tres palabras mal juntadas que son como destilerías de ponzoña en vasijas de estiércol. El insulto, la mala educación, la injuria, la calumnia, la amenaza, la mentira y la trola dominan el verbo electoral. Los líderes arengan a la tropilla de fieles, que se desparrama en círculos concéntricos en los que la fe sustituye a la razón. Mark Twain se rebelaba ante la consigna, durante la guerra de Cuba, de que “con la patria, con razón o sin ella”. No quiero, ni puedo, resistirme a citar a Winston Churchill, en un dueto. “Cuando tienes que matar a un hombre, no cuesta nada ser educado”, dijo una vez. “Todo el mundo está a favor de la libertad de expresión (…) Pero para algunos la idea de libertad de expresión es que ellos son libres de decir lo que quieran, pero si otro les responde, eso es un atropello”.