La valiente decisión de una mujer tras superar un cáncer de mama: "Qué más da tener un pecho feo..."

El cáncer de mama deja cicatrices que hacen que resulte imposible olvidar la enfermedad, cicatrices que no son bonitas, pero también cicatrices llenas de lecciones de vida. Y llenas de optimismo.

La periodista María Vallejo lo ha contado así en Twitter al compartir una foto en bikini. Su primera vez tras la operación.

“Hoy, por fin, mis cicatrices, mi pecho desigual y yo hemos perdido el miedo y me he vuelto a poner el bikini, lejos de Pamplona, eso sí, para celebrar que estoy de vacaciones. Qué más da tener un pecho feo y que me falte una axila, si significa que estoy viva”, escribe la joven, que se define en la red social como una superviviente de cáncer.