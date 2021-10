Lo que supone el acuerdo (de momento) entre el PSOE y UP sobre la reforma laboral

La tarde del martes había sido dura, de desconfianza, de interpretaciones diferentes, de alejamiento. En Moncloa hablaban de principio de acuerdo y admitían a Yolanda Díaz como piloto de la negociación de la reforma laboral… pero en Trabajo seguían negando ese pacto y defendían que no había un acuerdo sobre lo importante: el contenido.

El choque fue público, con micrófonos delante. Desde Roma, Yolanda Díaz negaba el pacto. Esta ha sido la primera vez que la vicepresidenta segunda se salía del tono habitual y dejaba atrás lo de que los trapos sucios se lavaban en casa. En el PSOE había enfado, no querían más críticas en público. En UP seguían molestos por los intentos de los socialistas de no validar las negociaciones desde marzo con agentes sociales e intentar ahora entrar arrasando, llevándose la coordinación y apoderarse de una de las medidas estrellas que lleva una Díaz en claro ascenso político.

La coalición no corría peligro, decían ambas partes en privado, pero el choque de trenes era fuerte, la mayor crisis vivida desde la salida de Pablo Iglesias. Durante toda la noche hubo conversaciones, intensas. Llegaba la reunión de la mesa de diálogo social, capitaneada por Trabajo, y no había acuerdo aún. Los equipos negociadores de ambas partes del Ejecutivo buscaban un pacto in extremis sobre la metodología, conscientes de que llevaban ya muchos días chocando.

Según fuentes conocedoras, al final se llegaba a la fumata blanca de los nombres gracias a una negociación de los socialistas Félix Bolaños y María Jesús Montero con las ‘moradas’ Ione Belarra e Irene Montero. A media mañana de este miércoles se hacía el cielo (todavía no infinito). Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no han hablado para el acuerdo, según señalan desde Moncloa.

¿Qué se ha acordado hoy? Ya se ha puesto el quién y la metodología. El propio presidente lo supervisará todo, contentando dos flancos: Trabajo liderará la negociación pero se introducirán representantes de los ministerios socialistas (y con presencia de los de Nadia Calviño). Es decir, todos ganan y pierden algo: Díaz se queda finalmente pilotando pero tendrá que tener a su lado a los de la vicepresidenta primera (dos mujeres enfrentadas desde el inicio del Gobierno tanto política como personalmente).