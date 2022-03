En las entrañas de Siret: mirando a los ojos al precio de la guerra de Ucrania

Se trata de las consecuencias de la guerra, de los desplazados que no dejan de llegar durante las 24 horas del día a esta pequeña localidad de Rumanía desde el comienzo de la invasión rusa. A solo dos kilómetros de la frontera con Ucrania, los refugiados proceden de distintos puntos, ya sea desde el sur en la ciudad portuaria de Odesa , o del norte, de la capital de Kiev y alrededores como Irpín . Los mismos lugares donde Rusia bombardea sin descanso y los combates se recrudecen.

Ataviados con chaquetas y zapatos que en muchas ocasiones no bastan para superar el obstáculo de la nieve, forman parte de los más de dos millones de refugiados que huyen de las tropas rusas y el fuego de la artillería. A su llegada, son atendidos por diferentes oenegés que les brindan comida caliente y bebida, pero también ropa de abrigo y juguetes para los críos. Lo que sea posible para poder sobrellevar el duro trance al que se ven sometidos, desde que hace diez días las palabras “ operación militar especial ” les cambiaron la vida en un instante.

Cansancio, tristeza y miedo. Todos ellos forman parte del denominador común que les une, después de haber dejado todo atrás. A sus familias, a sus trabajos, a sus casas; en definitiva, todo lo que habían construido a lo largo de los años y no cabe en una maleta. En Siret les esperan hileras de autobuses y furgonetas en una pequeña zona habilitada a los pies del un hotel con un revelador nombre. Se llama Frontera. Ahora, reconvertido en un centro logístico para ayudar a los refugiados y darles cobijo de las temperaturas extremas, mientras esperan el aviso para montar en los vehículos que les llevan a una nueva vida en Bulgaria, Italia, Alemania y otros países europeos.

En Siret están presentes organizaciones de muchas naciones diferentes, entre ellas algunas españolas como Save the Children. No obstante, detrás de los puestos en los que se afanan para entregar comida y recursos tan valiosos en esta situación como puede ser un abrigo decente se encuentran voluntarios de los alrededores y zonas próximas. La solidaridad no ha entendido nunca el concepto de una frontera.