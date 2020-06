Me vino la regla con 10 años y fue el mejor día de mi vida gracias a mi madre

Era una mañana de colegio, dos días antes de cumplir 10 años, cuando fui al baño y vi un par de manchas de sangre. No quiero ni imaginarme qué habría pensado si mi madre no me hubiera preparado para ese momento. Pero como estaba preparada, no tuve miedo. Llamé a mi madre, vino enseguida y me dio un abrazo antes siquiera de que me diera tiempo a subirme el pantalón. No olvidaré jamás aquel momento, de pie en el baño con los pantalones por los tobillos, riéndome mientras me abrazaba.