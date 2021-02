Reino Unido abre el melón de la 'dosis única' para la vacuna covid: esto dicen los expertos

“La ciencia se basa en evidencia científica, en datos contrastados y no en corazonadas”, recalca David Bernardo, doctor en Inmunología por la Universidad de Valladolid. “Yo soy muy estricto con los protocolos, los ensayos clínicos y las pautas de vacunación, que son las que son”, añade. “Cuando Reino Unido decidió relajarlo a una sola dosis y espaciar las segundas yo era muy escéptico. El sentido común indicaba que la estrategia debía funcionar, pero el ensayo clínico no se hizo”, reconoce.“Lo discutí con un colega de Manchester que me decía que entendía mi postura pero que estamos en tiempos de necesidad y premura, y que aunque la inmunización con una sola dosis no fuese tan efectiva, se iba a conseguir tener a más población inmunizada”.

“Ya están saliendo los resultados tanto de Israel como de Reino Unido y tenían razón, los porcentajes no son tan altos pero es una estrategia muy buena. Ahora sí que podemos decir que funciona aunque es peligroso porque no sabemos cuándo tiene que ser la segunda pauta”, enfatiza.

“El sentido común indica que podemos postergarla incluso algunos meses, pero no hay ensayos clínicos al respecto y estamos entrando en tierra de nadie. No sabemos cuánto va a durar la inmunización por esta primera dosis”, matiza.

“Conociendo cómo funciona el sistema inmune”, Bernardo se mantiene optimista. “Creo que va a durar, que se puede permitir continuar por esta senda y cuando tengamos un porcentaje significativo de vacunación con la primera dosis empezar a poner la segunda, pero hacen falta ensayos para validar esto”.

Para el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos José García Rojas, “mientras no haya un pronunciamiento de los órganos reguladores hay que seguir con la política establecida”. “Si no hay ninguna referencia oficial que permita proteger la recomendación, no parece lo más adecuado tirar por esa calle. Hay que seguir con la prudencia y con lo que está marcado”, comenta.

Quienes ya lo han pasado

Distinto debate plantea la vacunación para quienes ya han pasado la enfermedad. Francia se convirtió el pasado viernes en el primer país en recomendar oficialmente la administración de una única dosis de vacuna a personas que ya hubiesen superado la infección.

La medida avanzada por la Alta Autoridad Sanitaria francesa (HAS) se basa en que aquellos que ya han tenido tenido el virus “conservan una memoria inmunitaria”, por lo que la dosis única de vacuna “haría el papel de refuerzo”.

El organismo ha planteado dos excepciones para quienes padezcan inmunodepresión severa y para los que habiendo recibido una inyección se hayan contagiado posteriormente. Todos ellos se someterán a una segunda.

Nuevas vacunas de una sola dosis

A las vacunas ya comercializadas se suman las que están por llegar, y alguna de ellas se aplicará en una sola dosis. Es el caso de la que ha solicitado recientemente “su pase” a la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la farmacéutica Janssen, filial de la estadounidense Johnson & Johnson.

Se trataría de la cuarta vacuna disponible. El comité de medicamentos humanos (CHMP) espera poder concluir el análisis de todo el paquete de datos de este antídoto “a mediados de marzo”, siempre que la información presentada por la empresa sea “lo suficientemente completa y sólida” como para dar luz verde a su uso en todos los países europeos al mismo tiempo y en las mismas condiciones.

Según los últimos análisis publicados, la vacuna tiene una eficacia del 72% en Estados Unidos y del 64% en Sudáfrica, donde surgió la variante altamente contagiosa que ahora está provocando la mayoría de los casos.