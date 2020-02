Reino Unido, ese quinceañero rebelde… y con malas influencias

Pero con la elección de este asesor no se hacia mas que complementar a su Ministra de Interior y a sus grandes ideas.

Este era uno de esos fichajes como asesor del gobierno que Cummings pedía, y no, no le hace justicia contar con el privilegio de tener a Benedict Cumberbatch haciendo su papel, en la película Brexit, una guerra incivil. Por mucho que se caracterizara a Benedict es imposible llegar al tono gris y mustio de Dominic Cummings.

No solo los parados vagos, también los parados que “dicen estar enfermos” entran en la ecuación.

Hay que vilificar a una parte de su población y como describe Owen Jones en su libro Chavs: La demonización de la clase obrera , hay que apuntar con el dedo a esos parados que no hacen nada por que son vagos y maleantes…. no porque su país les haya fallado con un sistema educativo y elitista, y en el que se les divide a los niños entre listos y tontos desde que tienen cinco años, con diferente nivel de tareas o expectación por los profesores, con lo que la diferencia se incrementa según pasan los años.

Los emigrantes sobran, pero… los vagos de los parados ingleses que no quieren trabajar, o amos y amas de casa, o estudiantes, tendrán que aportar su granito de arena y recoger el guante, tomando los trabajos que los emigrantes tenían.

Siguen erre que erre con sus definiciones como “low skill” (no cualificados), y su retórica clasista, sin llegar a entender que un alto porcentaje de esos poniendo cafés y limpiando serán sus contables, enfermeras, y abogados en 4 años.

¿Se habrán dado cuenta que Reino Unido no es tan apetecible como se imaginaban en su mundo de plena soberanía, unicornios, y lejos de los malvados burócratas no elegidos de Bruselas?

Desde hace unos años el Department of Work and Pensions (Ministerio de Trabajo) ha acelerado su campaña de reducción de ayudas, obligando a muchos enfermos terminales a trabajar, ya que no podían probar sus enfermedades. Han obligado a personas realmente enfermas a tomar trabajos físicos con la amenaza de retirar ayudas a alquiler de la vivienda, o ayudas para mantener a la familia… y han enfermado más.

Hay un sector de población que juega con el sistema y se aprovecha. En todos los países sucede. Pero el gobierno conservador en vez de identificarlos prefiere poner la lupa y estigmatizar a todos los parados.

El nuevo sistema de emigración de Reino Unido, si Pedro Sánchez decide por reciprocidad copiarlo en Benidorm o Torremolinos, echaría para casa a más de la mitad de los trabajadores de bares británicos (y muchas otras industrias) por falta de habilidad lingüística o salario menor del equivalente de 25.600 libras.

El colmo de la ironía se vivió el jueves en la entrevista de Nick Ferrari, que a pesar de provenir de familia italiana es un acérrimo defensor del Brexit, hizo a Priti Patel.