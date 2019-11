Reinvéntate digitalmente, no tienes otra elección

Nuestros hábitos han cambiado significativamente en temas tan cotidianos como la compra de productos o servicios, la organización de los viajes, la forma de escuchar música o ver las películas o series, pero también y especialmente están cambiando dos cosas de gran impacto: la forma de relacionarnos y el futuro del trabajo.

Según diversos estudios, el 70% de los empleos de un futuro muy cercano, todavía no los conocemos. Seguir actuando como hasta ahora no es que no sea una opción, es simplemente que es imposible, porque es una opción que no existe.

Quizás para muchos hablar de reinvención puede sonar un tanto drástico, pero la realidad es que si miramos a nuestro alrededor vemos más “reinvención” de la que a simple vista identificamos, lo que ocurre es que los cambios se han producido, en muchas ocasiones, de forma inconsciente e incompleta por falta de acción.