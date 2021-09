La voz de las emergencias en La Palma: "Empatizamos con su drama, que es el nuestro"

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images Un miembro de la Guardia Civil custodia los restos de un área devastada por la lava

Sus caras son las últimas que salen en las imágenes cuando todos se han ido. Solo se marchan cuando ya no queda nadie. El compromiso es innegociable: “Garantizar la seguridad de las personas”. No aceptan el término héroe porque, cuentan, “es su misión”, pero ellos, los servicios de emergencia, son los otros protagonistas en La Palma. En una batalla contrarreloj y contra un enemigo imbatible, multiplican sus recursos para limitar en lo posible unos destrozos ya millonarios que no dejan de dispararse.

Cumbre Vieja lleva ocho largos días expulsando lava y ceniza. Cerca de 6.000 desplazados y 500 hogares devastados, centenares de hectáreas de cultivo arrasadas por las constantes erupciones, pero ningún fallecido. Desde el terreno, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil atienden a El HuffPost con todas las incertidumbres a las que obliga el volcán y solo una certeza: están preparados para seguir no importa por cuánto tiempo.

El horror de miles de ciudadanos —se estima que cerca del 20% de los casi 85.000 habitantes de La Palma ha sufrido algún daño— es también el de la Guardia Civil. Este cuerpo, por su demarcación territorial, cuenta con numerosos agentes viviendo en la isla. “El drama nos toca doblemente, como cuerpo y en los miembros que viven aquí. Algunos ya han perdido sus casas y otros están a punto de perderlas, pero todos están dando su total entrega para garantizar la seguridad de cada persona”, confiesa Inmaculada González, portavoz del instituto armado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Esos miles de ciudadanos, explica, son “familiares, vecinos, amigos, compañeros... Como puedes imaginar, el trato es muy cercano, intentando ayudar, dándoles seguridad en la evacuación, pero también apoyo psicológico, tratando de empatizar con su drama, que es el nuestro”.