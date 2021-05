El duro relato de una joven obligada a abortar en una clínica privada en malas condiciones

Claudia quería volver a ser madre pero su embarazo se complicó. En la semana 20, los médicos le dijeron en Murcia que su hijo tenía una enfermedad que lo hacía incompatible por la vida.

Ha contado su testimonio ante Gonzo en el programa Salvados (LaSexta) este domingo. Un proceso que ha vivido como una auténtica pesadilla y del que pensó que no iba a salir con vida. No la atendieron en el hospital público de Murcia -los médicos pueden acogerse a la objeción de conciencia- y la mandaron a una clínica privada, pero al informarse y ver las malas críticas que tenía decidió irse a Madrid, aunque también a una clínica privada.

Le dieron cita dos semanas después. Dos semanas en las que Claudia seguía notando a su hijo dentro de ella. Se desplazó cientos de kilómetros hasta la capital de España y, una vez allí, la experiencia fue sobrecogedora.

Ella misma es médico residente y se dio cuenta de que las cosas no iban bien. No había celadores, el lugar no era limpio y le dijeron que no merecía la pena ponerse la epidural.

Empezó a ponerse muy mal, hasta el punto de pensar que iba a morir. “La medicación que me daban ya no me hacía absolutamente nada. Yo tenía claro que iba a morirme allí. Mi madre estaba llorando y mi amiga, estudiante de ginecología, estaba dando gritos que por favor hicieran algo”, afirma.

Su relato no ha sido el único que ha puesto en duda las condiciones que tienen las mujeres para abortar en algunas comunidades. A María, que también tuvo que viajar a Madrid, le mandaron a casa desangrándose y, en caso de no poder volver a Murcia, le aconsejaron coger un hotel tras la intervención.