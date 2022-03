El relato de una refugiada tras dejar Ucrania que remueve conciencias: "Me siento culpable"

Tanto ella como su marido y dos niños pequeños resistieron los primeros días en casa de un amigo, pero la situación lejos de calmarse, “se estaba volviendo aterradora”. “Pusimos cinta adhesiva en las ventanas y preparamos un escondite, pero pronto vimos que esto no era muy seguro, y tampoco lo era correr al refugio antiaéreo más cercano, que no estaba cerca de nuestra casa”, ha explicado. Cambiaron de casa, pero el destino era igual de inseguro.

El ‘sentimiento de culpa’

No solo es dejar su tierra, es dejar atrás su casa, su gente... y su marido. Y el sentimiento de culpa que no esconde pese a no tener ninguna culpa. “La verdad es que emocionalmente me siento mucho peor que en casa. Aquí estoy sin la persona que podría calmarme: mi marido. Creo que sería capaz de relajarme un poco si él estuviera aquí”, ha explicado.