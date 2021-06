El inspirador relato de Sandra Barneda sobre su salida del armario y cómo supo que era lesbiana

La salida del armario de Sandra Barneda en pleno directo quedó marcada en la retina de muchos espectadores de Telecinco. En 2014, la presentadora cogió fuerza en Hable con ellas y acabó con todos los rumores cuando José Corbacho le preguntó “si hubiera un holocausto nuclear, ¿a qué pareja, hombre y mujer, escogerías para preservar y multiplicar la especie humana?”.

Barneda fue clara y se llevó una gran ovación: “A mi pareja, que es una mujer y no te voy a decir su nombre, y al tío más guapo y fértil que haya en la Tierra”. “Basta ya de armarios, estoy orgullosa de ser quien soy”, sentenció.

Una vez más, con una diferencia de siete años, la catalana ha revelado algo más sobre su orientación sexual, en este caso sobre cómo y cuando tomó conciencia de que era lesbiana.

“Te hacen sentir vulnerable y te hacen sentir que estás siendo malo por dentro, que hay algo defectuoso en ti (...) Yo me doy cuenta [de que soy lesbiana] porque me enamoro de mi profesora de la facultad. No sabía lo que era ni lo que me estaba pasando. Yo tenía mi novio”, ha explicado en el podcastOrgullo, de Valeria Vargas (Spotify).

Con un maremoto de emociones encontradas, la finalista del premio Planeta decidió escribir una carta a su profesora, aunque nunca obtuvo una respuesta. “Eso fue horrible porque dije: ’Joder, te estoy pidiendo consejo”, ha relatado.

Además, tuvo una experiencia a los 15 años algo similar, pero con los papeles invertidos. En ese momento, fue ella la que recibió una carta de una compañera del equipo de baloncesto. Al cabo de los años se la encontró en una mudanza. “Es una de las cartas de amor más bonitas que me han escrito en mi vida”, ha reconocido.

“Mi manera de vivir no era políticamente correcta”

La escritora también se ha referido a su sonada salida del armario en Hable con ellas: “Sé que en un momento determinado yo era muy incómoda... no por lo que decía públicamente, porque no lo decía, pero tampoco me escondía. Entonces mi manera de vivir no era políticamente correcta”.

Precisamente por eso, la periodista de 45 años decidió “tomar el control” por el que ha asegurado que ha tenido que pagar un precio. “Sentí que hasta el propio lobby LGTBI me criticaba por no haber utilizado la palabra lesbiana en un discurso televisivo. Pero es que no iba dirigido a las lesbianas. Iba dirigido al que nos mira desde un lugar que no entiende. Iba dirigido al ‘qué más te da si es amor’ ¿Me rechazas porque amo a alguien igual?”, ha explicado.

En ese mismo sentido, ha aclarado que sí que hay un precio a “ser la primera mujer lesbiana que lo dice públicamente en televisión” y que “a veces no es agradable”, aunque ya le da igual: “Yo lo compro porque estoy comprando mi libertad y mi posibilidad de decir lo que siento en todo momento. Con corrección, educación y respeto (...) Cuando nos olvidemos de géneros empezaremos a ser libres”.

La presentadora de La isla de las tentaciones mantiene una relación sentimental con Nagore Robles desde 2016. Ambas comparten en numerosas ocasiones plató (y complicidad) en los realities de Telecinco, a los que la ex gran hermana acude en calidad de colaboradora.