¿Solo hay “relatos”? O cómo recuperar el entendimiento en la Galaxia Twitter

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

Sin duda, la idea de que solo podemos aproximarnos a la realidad a través de relatos, es decir, de construcciones narrativas sobre la realidad, se ha impuesto en el debate cultural. Ha sido asumida, de manera más o menos explícita, por la izquierda y la derecha política e intelectual, o por pensadores liberales como Yuval Noha Harari. No se puede despreciar la contribución de estas tesis que, desde Nietzsche, ponen el énfasis en la interpretación de los hechos (hermenéutica), más que en los propios hechos. Pero conviene revisarlas. ¿Y si esta idea fuese, a su vez, otro relato? Los relatos hacen que la realidad sea relativa, pero, dentro de esta propia lógica, se podría plantear que quien sostenga que todo es relativo, debería admitir con humildad que también lo es su propia afirmación. Habría un resquicio a la esperanza. Y por otra parte, resulta un tanto cínico sostener que todo es relativo, salvo tu propia postura.

Lo interesante es analizar de dónde viene esta cultura de la autonomía de los relatos. Para los pensadores de la sospecha -Marx y Freud, además de Nietzsche- filosofar era básicamente sospechar de la realidad, desenmascararla, destruirla a martillazos con el fin de mejorarla o sustituirla por otra; por ejemplo, mediante una revolución. Representaron el modernismo tardío y anteceden al estructuralismo lingüístico de Saussure de comienzos del siglo XX, cuya mayor aportación teórica fue señalar que entre el significante y el significado, entre el signo y su sentido, el vínculo es completamente arbitrario. La palabra “vaca” no guarda relación con la idea de “vaca”.

Es cierto... pero, ¿acaso eso impide que existan las vacas fuera de la palabra “vaca”? Justamente ahí empieza a enredarse el problema cuando, durante los años posteriores, muchos pensadores llamados posestructuralistas o constructivistas tomaron la lingüística de Saussure como esquema interpretativo de toda la realidad social y de todo conocimiento. Desde la política a la medicina, la sociología o la historia, todo se podía estudiar como si fuera un lenguaje autónomo, un código cerrado sobre sí mismo. En su versión más radical, esos lenguajes no tenían relación -o no tenía por qué tenerla- con ninguna verdad externa; era más bien producto de unas circunstancias sociales, de unos equilibrios de fuerzas o de unos estados psicológicos de cada sociedad.

Thomas Trutschel via Getty Images

Thomas Trutschel via Getty Images

¿Qué ocurre, por ejemplo, si el concepto de lo “humano” es también un relato? El humanismo fue uno de los objetivos de las críticas de pensadores brillantes como Michel Foucault. No existe lo humano, viene a decir: es un relato -episteme- de la modernidad occidental bajo la que se esconde una serie de dominaciones invisibles (el humano es siempre hombre, heterosexual, blanco, occidental, del Real Madrid, etc). Incluso si aceptamos que hay una parte de verdad en sus afirmaciones y que no se puede establecer un concepto unívoco y fijo de lo humano, prescindir de toda noción de humanismo universal nos sitúa ante interrogantes de vértigo: ¿no podemos defender unos derechos humanos válidos en todo momento? ¿Son estos derechos, por tanto, un relato, es decir, relativos, como sostienen en la ONU quienes sistemáticamente los violan? ¿Cómo tomar decisiones ante la avalancha de interrogantes que la biociencia y sus humanos híbridos traerá a nuestro mundo?