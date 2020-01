Releamos a Galdós, antes de hacernos más daño

¿La buena noticia? Sin duda es el desbloqueo en sí, maximizado además por la absoluta y palmaria ausencia de alternativas. Si esta coalición preocupa y puede exponerse a críticas, quien quiera que haya podido tener alguna otra idea mejor debió proponerla a tiempo; pero quien no haya podido o sabido oponer alternativa no puede erigirse en perro ladrador del hortelano, exponiendo a España entera y a los españoles al coste del no Gobierno —como ejemplifica, entre otros, la acumulación de sanciones por parte de la Comisión Europea por la no transposición de directivas europeas—, ni menos aún al horizonte de unas terceras elecciones, con su insoportable coste social, moral... y económico.

Decía George de Santayana que “quienes ignoran su historia están condenados a repetirla”. Durante estas Navidades he podido releer al gran escritor canario Benito Pérez Galdós (1843-1920), cima de las letras hispánicas, de cuya muerte en Madrid se cumplieron los 100 años el pasado 4 de enero. Sus Episodios Nacionales enhebran el mejor fresco del terrible y sanguinario siglo XIX de España (1805-1898), surcado por mil asonadas, fusilamientos, cuartelazos, golpes y contragolpes. Especialmente memorables son los pasajes que ocupa la atropellada sucesión de crueles guerras civiles —las Guerras Carlistas, entre otras—, hacia la frustración de la I República, anegada en las no menos sangrientas insurrecciones cantonales. Los Episodios de Galdós destilan lecciones de historia, lecturas imprescindibles para entender la estatura de gigantes posteriores a su obra, como Azaña y Negrín, objeto de colaciones carentes de rigor o acierto, vertidas como munición a beneficio de inventario en los últimos pasajes de los turnos que intentaban impedir la investidura.

La Cuestión Catalana es seguramente la prueba más sangrante y elocuente. Ante la irritante evidencia de su empeoramiento, a punto de cronificarse, consterna que no haya surgido del propio PP ningún atisbo indiciario de reflexión autocrítica. Por la ofensiva insensata —y sobre todo equivocada— con que azuzó la chispa de la que provino el incendio. Pero, ¿aún es posible que no vean —aunque no reconozcan— cuánto ha perjudicado la convivencia en España con Cataluña dentro su ferocidad a propósito del Estatut de 2006 que marcó un antes y después en el secesionismo? Ante la exasperación con que sacude a España entera, ¿acaso no entiende el PP su parte de responsabilidad por aquella flamígera campaña contra un Estatut votado en su día en referéndum, aquella recogida de firmas, aquel boicot voceado contra el cava catalán, aquella funesta intervención en el TC alterando su composición con artificiosas recusaciones, que expuso como nunca antes la integración constitucional al riego de la más grosera explotación electoral de agravios comparativos del resto de los Estatutos de tercera generación —desde Valencia a Canarias, pasando por Andalucía— por un independentismo que no ha cesado desde entonces de erigirse en amenaza contra la Constitución y la unidad de España?

Antes bien, increíblemente, frente a los esfuerzos —visiblemente fatigosos, notoriamente dolorosos— que viene asumiendo el presidente Sánchez por reabrir una ventana de oportunidad a un diálogo que reconduzca el problema desatado hacia una inflexión que esquive el punto de no retorno, en lugar de apuntalar la vía constitucional de respuesta ante el problema (una propuesta de EACat que, votada en referéndum, evite la reivindicada “autodeterminación”), ¡el PP ya ha anunciado que volverá a recurrir judicialmente cualquier resultado que surja de esa conversación todavía por explorar, sin aportar (ni molestarse en intentarlo, ni aparentarlo) ninguna otra alternativa que ayude a desactivar la tensión acumulada en un horizonte razonable, al alcance por lo menos de nuestro tiempo en esta vida!

¿Qué propone esta derecha? ¿Y qué se propone esta derecha? ¿Cuál es, si no, su alternativa? ¿Acaso no leen ni ven que la experiencia histórica muestra con claridad que apropiarse de los símbolos de la patria, el patriotismo y la Constitución de todos, e incluso la Monarquía, no sólo nunca sirvió al refuerzo colectivo ni a la legitimación de tan preciados bienes públicos, sino que, por el contrario, perjudicó invariablemente —una y otra vez tras otra— su crédito y su sostenimiento?

Alguien debería en el PP reivindicar la “funesta manía de pensar”. Pensar mejor antes de hablar. Y, sobre todo, pensar y hablar menos destructivamente antes de descargar su tempestad apocalíptica contra lo que, siendo de todos, confiscan privativamente, sus propias prioridades proclamadas, que son, según su discurso, preservar la vida útil de la Constitución, salvaguardar la Corona y la unidad de España.

Va siendo hora de que aprendan las lecciones de la historia. La de España —lean Galdós— y las de su propia historia. Por la ciudadanía española (que integra a la catalana), y por su propio bien: “Releamos a Galdós, antes de hacernos más daño”.