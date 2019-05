“Era gente que no me conocía de nada y yo no sabía quién era, pero forma parte de lo que es la vida digital. Me reinventé, me puse a estudiar y montar una empresa para ayudar a compañeros que les pudiera pasar algo de esto, que ocurre más de lo que pensamos”, continuó.

La exmodelo, que afirmó estar emocionada por estar en el plató de Viva la vida, agradeció a las personas que le han ayudado a esa “reinvención”.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

Mario, el concursante que perdió los 5.000 euros, entró a hablar sobre el suceso: “Dentro del protagonismo, tuve la parte menor y mejor. Soy de Salamanca y ahí sí me conocen. Quizás Remedios se llevó la peor parte. Ahora se vive con risas el momento”.

Por último, el joven salmantino asumió que fue un error humano y nada más. “En este mundo no se pueden cometer, porque te van a crucificar por ello”, sentenció Mario.