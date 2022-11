Repensar el misterio de la consciencia

La consciencia no es material. No tiene masa, ni carga ni longitud. Piense este pensamiento: dos más dos son cuatro. ¿Dónde está la materialidad? ¿En las neuronas? ¿Se pueden localizar en sus dendritas los restos físicos de ese pensamiento como sí se pueden encontrar los restos de la digestión de un cadáver de hace tres mil años? Mientras no comprendamos que información y materia son magnitudes inconmensurables (la una desde la otra y viceversa) y no generemos una nueva epistemología, seguiremos encallados en una reedición tras otra del fisicalismo, como le sucede a Markus Gabriel, que ha entrado en un bucle escolástico porque el modelo del realismo materialista no tiene previstas categorías heurísticas para entender qué es la mente y la consciencia.