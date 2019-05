Los alumnos lloran al "profesor Rubalcaba"

Su ADN rezumaba socialismo. “Siempre será mi partido”, confesó emocionado en su despedida política. Sin embargo, la ideología nunca entró al aula. “De no haber sido una persona famosa no hubiéramos sabido de qué partido venía ni cuáles eran sus ideas. He tenido bastantes profesores no políticos cuyas clases estaban mucho más politizadas”, confiesa Emilia. De hecho, otros alumnos llegan a reconocer que “por entonces no sabíamos que militaba en política”, como rememora Alicia.

¿Y las notas? ¿Era uno de esos profesores “hueso” de suspenso seguro? “La verdad es que no”, vuelve a contar Emilia [al menos no en su etapa más reciente; sus inicios fueron distintos, cuentan algunos conocidos]. “No era un profesor duro para esta asignatura. Yo saqué en torno a un 6. Claro que hubo de todo”. “De hecho -puntualiza Loreto- seguro que más de un alumno escogió optativas de química orgánica gracias a sus clases”.

Notas que hoy no tienen ninguna importancia. Los recuerdos que quedan de aquel profesor de segundo de carrera son otros. “Nunca le olvidaré, fue de los mejores que tuve”, repiten, casi a coro, quienes compartieron su pasión por la química y la enseñanza. A ellos les deja un legado imborrable, como lo es ya su figura.