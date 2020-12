Reposiciones, las obras que vuelven al teatro por Navidad

Será porque es Navidad, momento en el que tradicionalmente se suele ir o regalar teatro, o será porque no haya productos para arriesgar en la situación de incertidumbre actual. El caso es que la cartelera madrileña se ha llenado de obras que ya se han visto y obtuvieron su reconocimiento crítico, liderando rankings y ocupando espacio mediático y en redes sociales, y de público, agotando entradas. Obras que muchas personas aficionadas se perdieron y que ahora tienen la oportunidad de disfrutar.

El Teatro Kamikaze es el primer gran teatro que uno se encuentra una reposición de campanillas para estas navidades: Las canciones de Pablo Messiez. Ese aquelarre musical al que es invitado el espectador. Esa idea de buscar la energía que se esconde en su música y en sus letras cantándolas y que permitirá entrar en trance musical a toda aquella persona que acuda y se deje. En la que no hay solo un texto y una puesta en escena inteligentes sino un elenco sin el que esa puesta en escena no habría funcionado. Un elenco que capitanea Rebeca Hernández y que incluye al alma mater de Grumelot, Carlota Gaviño e Iñigo Rodríguez Claro, haciendo una inclasificable, pero típica, pareja.

Si ese espectáculo es la contemporaneidad más absoluta, popular porque agotó entradas en poco tiempo, Por los ojos de Raquel Meller de Hugo Pérez de la Pica en el Teatro Tribueñe , es la retro contemporaneidad que nadie se debería perder. Retro porque con su gran acervo cultural del teatro musical, las revistas, el café cantante, el folclor y vaya usted a saber que más, celebra la tradición musical española y homenajea a una de las grandes coplistas de la historia. Contemporáneo porque, aunque recupera y revisita números clásicos, no podría hacerlo como lo hace si su creador no fuera un hijo de este tiempo.

Obra que no fue capaz de brillar cuando pasó al teatro grande y comercial pero que cada vez que vuelve a esta pequeña sala, o gira por España, agota entradas y lleva ya muchos años volviendo y girando. El compromiso y entusiasmo de su elenco no es ajeno a este éxito. Buenos profesionales que saben cantar, bailar y estar presentes en escena. Una escena que con cada reposición se enriquece con mejores decorados y la recuperación de un bello vestuario de otra época. Los aficionados que ya saben que han vuelto están agotando entradas para volver a verla, más ahora que se anuncia, encima, renovada.

Si hubiera que buscar un puente entre las dos primeras y la segunda, no podría haber otro mejor que Las Princesas del Pacífico de José Troncoso. Una obra que se repone en el Teatro del Barrio para despedirse definitivamente, o eso dicen, de los escenarios después de varias reposiciones en la capital y una larga gira. Obra que descubrió al público la faceta de autor y director de Troncoso, que hasta entonces era conocido como un buen actor. Historia de dos mujeres pobres, una tía y su sobrina, que no pueden pagar ni la luz, a las que les toca un viaje de crucero por el Pacífico. Y allá que se van ellas dejando al denostado barrio y a sus amadas y odiadas vecinas atrás.

Un musical de nuevo cuño que no sorprende por su vanguardia, sino por su clasicismo como musical, de calidad y honesto, pues da lo que promete, canciones que permiten el lucimiento de sus actores en una historia que tiene más enjundia de la que parece. Que debido a su formato mínimo no podrá ofrecer grandes números de baile o cambios de escenario, pero que no olvida, como ya se ha dicho, que un musical está hecho de buenas canciones con las que hacer avanzar y mover los sentidos y los sentimientos de los personajes y del público hasta llevar a estos últimos al aplauso.