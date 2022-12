República Centroafricana: los desplazados internos luchan por volver a sus casas

Seis años después, las expectativas siguen siendo limitadas

“Hui con mi marido y nuestros tres hijos en 2016. Dos más nacieron en el campo. Cuidar de ellos es complicado porque aquí las condiciones de vida son muy duras y mi marido, que es taxista, no consigue suficientes ingresos como para llegar a fin de mes. No podemos volver a Bria. Nuestra casa ya no existe y no tenemos suficiente dinero como para volver a empezar”, explica Diane, una mujer desplazada por el conflicto.