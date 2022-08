Rescatan a una ballena beluga de 800 kilos en el Sena, a sólo 70 kilómetros de París

“La beluga ha salido del agua tras largas horas de preparación y esfuerzos. Bravo a los equipos implicados por haber superado este desafío. Se le han realizado los primeros exámenes médicos y se conocerán pronto los resultados”, ha indicado la organización Sea Shepherd France esta mañana en su cuenta de Twitter. También explica que es un macho “que no presenta ninguna enfermedad infecciosa pero que ya no tiene actividad digestiva, por lo que ya no come”. Intentarán “reestimular la digestión”, aunque por ahora desconocen el origen del problema.