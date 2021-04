Rescatan un vídeo de Cristina Pedroche en el que habla así del PP: 17.000 'me gusta' y subiendo

La presentadora Cristina Pedroche se ha convertido en trending topic este lunes por un vídeo del año 2016 en el que hablaba sobre el PP, los impuestos y la sanidad y la educación pública.

“Soy de Vallecas, ¿Qué esperan que vote?”, empezaba diciendo en esa entrevista, publicada en su día por El Mundo y rescatada ahora en Twitter por la usuaria @Josefine_Table.

“Es que los de izquierdas no podéis tener pisos, no podéis tener tal… No perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque creo que lo trabajo, pero mis impuestos quiero que vayan para la sanidad y la educación pública, para que los colegios estén de puta madre y tengan profesores de puta madre... Para que haya cosas públicas de verdad, no para que se blanquee dinero. No para que me roben”, aseguraba Pedroche.

La presentadora remataba en ese momento: “Entonces no quiero PP. Lo siento, no lo quiero. No me gusta que nos roben a todos y que les sigamos votando. Es como no venga: ’En estos cuatros a ver qué haces ahora”.

El vídeo acumula en 14 horas más de 17.000 ‘me gusta’ y 5.000 retuits.