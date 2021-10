“Ahora sueño con los muertos”: la pandemia (y la precariedad) sigue pesando en las residencias

La gerocultora asegura que el refuerzo de personal que reclaman no es sólo necesario para aliviar las condiciones de las trabajadoras, sino para mejorar las de los residentes. “Cuando decimos que falta personal, es porque no llegamos, no es para estarnos sentadas”, denuncia Peñafiel. “Reivindicamos unas condiciones laborales con las que, al final, lo que también queremos es el bienestar de los residentes”, defiende.

“Nadie quiere trabajar en una residencia, y menos si es privada”, constata Julia. “Los descansos, las libranzas, el salario… no tienen nada que ver con un hospital, o con una residencia pública. La diferencia es abismal”, sostiene la enfermera. “En las residencias privadas tenemos siete descansos al mes, mientras que en la pública son 12, y hay plus de transporte o de nocturnidad que en las privadas no nos dan”, detalla.

Colegas suyas se niegan a aceptar el salario base por convenio (1.347 euros brutos) con las condiciones que ofrecen las residencias. Julia reconoce que si ella y otras compañeras no han tirado la toalla todavía es porque “somos de Sudamérica, aquí no tenemos familia, y simplemente trabajamos”.

“No podemos dar a los residentes todo lo que necesitan. No llegamos”

A Julia le duele no poder cumplir sus funciones como le gustaría. “No podemos llegar a lo que necesitan los residentes. No podemos cumplir un tratamiento. No podemos realizar un seguimiento cotidiano, porque no hay enfermeros”, lamenta. “Esa es la realidad. No podemos hacer todo lo que quisiéramos, porque no tenemos personal”, insiste la enfermera, que advierte: “Si no cambian el convenio y si no dan incentivos, esto va a continuar así. Y los afectados no somos sólo los enfermeros; son los abuelos”.

Julia dice que de momento aguanta porque su trabajo es su “pasión”. Lorenza, la gerocultora del centro de Alzheimer en Vallecas, da una respuesta parecida cuando se le pregunta cómo soportan ella y sus compañeras la sobrecarga física y mental que sufren por su trabajo. “Porque nos gusta nuestro trabajo, yo pienso que es por eso”, contesta. “Cuando llego a alguna unidad, después de unos días, y un abuelo me pregunta ‘¿dónde estabas?’. Ese señor tiene Alzheimer y, aunque no sepa quién soy, sí sabe que estoy ahí todos los días”, cuenta la mujer. “Disfruto muchísimo con mis residentes. Pero también sufro muchísimo con ellos”.