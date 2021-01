Resines deja clara su postura y contradice a un líder político: "A ver si ha quedado claro"

Antonio Resines ha estado este viernes en Más Vale Tarde, donde ha hecho un repaso de la actualidad política de España.

El actor se ha mostrado muy crítico con la clase política por no llegar a acuerdos ni en una pandemia. “La gente que nos gobierna no ve la televisión. O la radio, no la escuchan. O no leen los periódicos. Todos están diciendo que tienen que ponerse de acuerdo para sacar esto adelante”, le ha dicho Resines a Mamen Mendizábal.

El protagonista de Los Serrano ha hablado también de la situación de Madrid tras el paso de la borrasca Filomena, que ha dejado la capital de España totalmente arrasada.

“Yo vengo de Madrid, de San Sebastián de los Reyes, lo de Madrid es un caos con lo de la nevada”, ha empezado diciendo. Resines ha comentado que vive en la calle Ibiza y que sólo han limpiado un carril.

También se ha quejado de que en su zona hay una incidencia acumulada de 700 casos por cada 100.000 habitantes. ”¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué alguien no toma el mando de verdad?”, se ha preguntado.

Volviendo a la nevada, Resines ha hablado de la gestión que está haciendo el Ayuntamiento, dirigido por José Luis Martínez-Almeida: ”¿Por qué no limpian Madrid? ¿30.000 tíos cuánto cuestan? A 100 euros, te hago el cálculo rápido, la jornada, 300.000 pavos, ¿por qué no se cogen el dinero y se ponen 30.000 tíos a limpiar Madrid con palas?”.

Justo después, Mendizábal le ha puesto las declaraciones del alcalde de Madrid hablando del estado de las calzadas de la ciudad. Almeida dijo en la SER que “no es imposible poner un pie en la calle” y que él no usaría “ese tipo de expresiones”.