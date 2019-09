El gran cambio de 'La Resistencia' duró un día: así reculó Broncano

La tercera temporada de La Resistencia (Movistar +) comenzó este martes con una importante novedad. El presentador, David Broncano, anunció que ya no iba a hacer las dos preguntas comprometidas que siempre hacía a sus invitados: cuánto dinero tienen y cuánto han follado en el último mes.

En su lugar, propondrá a cada entrevistado que mire en el interior de una caja misteriosa, siempre y cuando se comprometan a no desvelar qué hay en su interior.

El invitado de este miércoles, el actor Javier Botet (It: Capítulo dos), se asomó a la caja pero también fue interrogado por su riqueza. Mientras hablaban sobre la cinta, Broncano quiso saber si estaba satisfecho con su remuneración salarial por su papel y soltó: “Igual te pregunto por el dinero ahora”.

“Ayer dije, porque se nos calentó un poco, que ya no iba a preguntar lo del dinero y follar pero es que claro, la verdad es que es interesante”, reconoció el humorista. “Es que ahora me doy cuenta de que es que, claro, lo quiero saber”.

″¿Lo quieres decir? ¡Dilo!”, espetó a su invitado. Botet entró al trapo y desveló la cifra, que incluía tanto su casa como lo que tiene en el banco: “Yo te digo en general lo que tengo [...] No tengo mucho, entre el piso que me he comprado [...] 500.000 o 600.000, por ahí”.

“Es que es un dato que es interesante, el dinero. Igual lo pregunto más días, no sé”, dejó en el aire Broncano. Puedes ver el momento a partir del minuto 14:00 de este vídeo.