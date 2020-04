Resistirem?

Aquest article també està disponible en castellà.

La pandèmia que estem vivint ha posat al descobert la veritable essència de la nostra societat. Com si es tractés d’una radiografia, ha evidenciat de seguida les fractures, l’osteoporosi, l’artrosi,... que sovint amaguem sota una aparença triomfalista o, si més no, superba. Ha posat en primera pla la vulnerabilitat de tots i cadascú de nosaltres davant l’enemic invisible. Vulnerabilitat que ja teníem present en les capes socials més desafavorides, però que sempre tendim a pensar que a nosaltres no ens arribarà.

La crisi financera del 2008 ens va fer veure com de de pressa es poden esfondrar drets i privilegis que tenim molt assumits. La lliçó d’aleshores no va servir de gaire, sobretot a l’Estat espanyol, amb un govern (el que sigui) no gaire amic de prudències, previsions i estalvis. Allò que els pares sempre aconsellaven: ‘No gastis més del que guanyes’ o ‘Estalvia!’ al govern d’Espanya, amic de triomfalismes i de grans declaracions, això no li ha fet mai ni fred ni calor. Per això, quan van mal dades, la primera reacció és un recurs ja massa recurrent: La unitat, però la unitat des d’on sóc jo, la que dicto jo.

Aquesta unitat semblaria sempre una opció molt oportuna si no fos que en el cas que ens ocupa aquesta unitat adquireix una accepció quasi mai desitjable, perquè sol ser sinònim d’imposició, de falta d’acceptació de l’altre i no de qüestionar-se si el que demano jo mateix ho acompleixo.

No recorreré ara a repassar les moltes ocasions en la nostra història recent en què aquesta unitat ha estat no una unió entre diferents parts d’un tot, sinó que arriba com un acte forçat per decret. El DIEC defineix unitat com a “Qualitat d’allò que és un tot format de parts concordants”. Fixem-nos en l’adjectiu que defineix el concepte ‘concordants’. Massa sovint aquesta voluntat d’unitat dictada no preveu les diferències existents dins el territori i moltes vegades, de manera irresponsible i injusta, s’ha jugat a l’estigmatització de l’altre o altres, a la insolidaritat, fins i tot.

Esperem dels governs que veritablement tinguin cura de nosaltres, els ciutadans, que la seva gestió ens aporti seguretat, benestar, amb mirades llargues, previsores, parant l’orella a les necessitats de cada territori.