¿Resistiremos?

Samuel de Roman via Getty Images

Este artículo también está disponible en catalán.

La pandemia que estamos viviendo ha puesto al descubierto la verdadera esencia de nuestra sociedad. Como si se tratara de una radiografía, ha evidenciado enseguida las fracturas, la osteoporosis, la artrosis, etc... que a menudo escondemos bajo una apariencia triunfalista o soberbia. Ha puesto en primer plano la vulnerabilidad de todos y cada uno de nosotros ante el enemigo invisible. Vulnerabilidad que teníamos ya presente en la capas sociales más desfavorecidas, pero que siempre tendimos a pensar que a nosotros no nos llegaría.

La crisis financiera de 2008 nos hizo ver cómo de rápido se pueden hundir derechos o privilegios que tenemos muy asumidos, La lección de entonces no sirvió de mucho, sobre todo en el Estado español, con un Gobierno (el que sea) no muy amigo de prudencias, previsiones y ahorros. Lo que nuestros padres siempre nos aconsejaban: ‘No gastes más de lo que ganas’ o ‘¡Ahorra!’, al Gobierno de España, amigo de triunfalismos y grandes declaraciones, esto no le ha hecho ni frío ni calor. Por ello, cuando las cosas se ponen feas, la primera reacción es un recurso ya demasiado recurrente: La unidad, pero la unidad desde donde estoy yo, la que yo dicto.

Esta unidad bien podría parecer una opción muy oportuna si no fuera porque en el caso que nos ocupa esta unidad adquiere una acepción casi nunca deseable, porque suele ser sinónimo de imposición, de falta de aceptación del otro y de no cuestionarse si lo que pido yo mismo lo cumplo.

No repasaré ahora las múltiples ocasiones en nuestra historia reciente en que esta unidad ha sido no una unión entre distintas partes de un todo, sino que llega como un acto forzado por decreto. El DIEC define unidad como “cualidad de aquello que es un todo formado por partes concordantes”. Fijémonos en el adjetivo que define el concepto ‘concordantes’. Demasiado a menudo esta voluntad de unidad dictada no prevé las diferencias existentes dentro del territorio y muchas veces, de manera irresponsable e injusta, se ha jugado a la estigmatización del otro u otros, a la insolidaridad.

Esperamos de los gobiernos que verdaderamente cuiden de nosotros, los ciudadanos, que su gestión nos aporte seguridad, bienestar, con miradas largas, previsoras, estando atentos a las necesidades de cada territorio.